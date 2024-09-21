В США пришли в ужас от российских авиаударов под Курском

Российские силы наносят массивные авиаудары по ВСУ в Курской области. Американский журнал Military Watch Magazine отметил их эффективность, заявляя, что украинские войска будут отрезаны от российского региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии