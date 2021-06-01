Американо астронавто — Облико не морале?!

Если кто-нибудь из вас, дорогие читатели, не понял содержащейся в заголовке иронии (а точнее, иронии перефраза), а это для поколения Next и ЕГЭ скорее всего так и есть, то будет нелишним прояснить: В одном из самых главных бестселлеров, снятых в СССР - "Бриллиантовой Руке" с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым в главных ролях - один из персонажей патетически мотивирует отказ от приставаний представительницы древнейшей профессии на улочке одного иностранного городка следующими словами: — Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?! Соответствующий кадр из "Бриллиантовой Руки" (реж.