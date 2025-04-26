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Военное обозрение

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Правительство РФ дополнительно выделило пострадавшим жителям Курской области более 1,3 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно выделило пострадавшим жителям Курской области более 1,3 млрд рублей

Глава кабмина России распорядился оказать помощь людям.

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