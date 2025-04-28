Мощный ИИ-чип Huawei Ascend 910D имеет шансы превзойти по производительности чип Nvidia H100Компания Huawei готовится к тестированию нового процессора для искусственного интеллекта Ascend 910D, который, как надеются в компании, сможет заменить на внутреннем рынке часть высокопроизводительных чипов американского техногиганта Nvidia.