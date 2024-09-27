На Урале опекуна убитого ребенка приговорили к пяти годам колонии

Приемного отца убитого в Екатеринбурге пятилетнего ребенка приговорили к пяти годам лишения свободы. По информации ТАСС Александр Наумов – муж обвиняемой в убийстве ребенка Вероники Наумовой – получил срок за истязания малолетнего.
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