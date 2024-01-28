«Шансов нет. Мир убьёт Украину точно так же, как и война» – депутат Госдумы 

Украину не спасёт даже подписание мирного договора, поскольку страну наводнят полмиллиона фронтовиков, а на фоне отсутствия социальных возможностей и политического кризиса, всё, как всегда, выйдет из правового поля, что, в конце концов, уничтожит государство.
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