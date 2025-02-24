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ИА Регнум

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Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Вот это правильно)))) Главное, чтобы наши потом восстанавливать не кинулись(((Литва начала демо...
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Австралия ввела санкции против RT и «Российской газеты»

Австралия ввела санкции против RT и «Российской газеты»

Австралия объявила о введении новых санкций в отношении российских средств массовой информации. Согласно данным реестра санкций страны, в список попали автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» (юридическое лицо телеканала RT) и «Российская газета».

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Комментарии
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Eduard
Ещё одна колония Англии пасть открыла.Всё ярмо на шее сбросить не хотят,понравилось!
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