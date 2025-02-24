Австралия ввела санкции против RT и «Российской газеты»

Австралия объявила о введении новых санкций в отношении российских средств массовой информации. Согласно данным реестра санкций страны, в список попали автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» (юридическое лицо телеканала RT) и «Российская газета».
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