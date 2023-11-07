МВД РФ объявило в розыск судью МУС, выдавшего oрдер на арест Путина

Судья Международного уголовного суда Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
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