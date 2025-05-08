800-я сеть, 880-й день, 8 мая: в Старом Заинске победу плетут руками

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной Восьмого мая в Старом Заинске случилось сразу несколько символичных событий: местные волонтеры завершили плетение 800-й маскировочной сети и отметили ровно 880 дней с момента запуска своей инициативы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии