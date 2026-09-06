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Из архивов ФСБ, как нацисты превращали советских детей в диверсантов

Из архивов ФСБ, как нацисты превращали советских детей в диверсантов

УФСБ по Петербургу и Ленобласти обнародовало документы о вербовке подростков нацистами. Дети передавали координаты войск, убивали командиров и поджигали склады.

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