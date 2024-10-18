Ай да "Два майора"

Игорь Максаков

Сами среднеазиаты волне нормальные трудолюбивые люди, которые при Советах жили в своих республиках обычной трудовой жизнью, а потом началось, как и у нас в 90-х годах, вот они и приехали сюда за помощью, чтобы здесь им дали любую работу, на которую местные жители даже не смотрят. А вот их новые хозяева в странах Средней Азии, может не во всех, это такие же гады как чубайс со товарищи. Не более того. Много в Узбекистане сейчас тамошних "аристократов", которые выучились в Турции, а США им пачками выдавала грин-карты, чтобы они приезжали в США, а там их учили "уму-разуму", как противостоять нам, чтобы мы стали слабее. Как раз их "аристократия" всю воду и мутит. Я живу в деревне в Московской области и часто сталкиваюсь с мигрантами, ничего опасного они нам не представляют, а все эти байки из склепа спецом делаются для того, чтобы мы враждовали друг с другом. Конечно есть исключения, где их нет? Но именно эти, самые простые и бедные из своих народов, приехавшие заработать на кусок хлеба, не имеют умысла против нас делать что-то плохое. Это нужно врагам русского и всего российского народа со стороны мешков с деньгами, которые прошли обучение в странах, которые испокон веков противостоят нам. Это в первую очередь США со своим жидовским мировым правительством, и их жополизы некоторые страны Европы, про Британию не говорю, это вообще отстой!