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Регионы России

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В Москве открыли первую в России сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц

В Москве открыли первую в России сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц

В рамках федерального запуска 5G в Москве открыт доступ к первой в России сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц и запущен новый стандарт связи на действующих частотах LTE 2100 МГц, сообщили в пресс-службе оператора МТС.

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