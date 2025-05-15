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Первое «удалённое ограбление» в России

Первое «удалённое ограбление» в России

В Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.13 мая в столице Башкортостана произошли сразу два ограбления.

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