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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Есть порывы попробовать на мотоцикле покататься. Об этом я подумала вчера, но могу отложить это в долгий ящик»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова  призналась, что хотела бы попробовать покататься на мотоцикле.

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