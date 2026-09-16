Россия – пик Смуты. Слухи и сплетни

НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Слухами земля полнится … Вот про слухи и скажем, а слухи такие, что у некоторых аж коленки дрожат! Слух дурной всегда звучит в устах кликуш, А к хорошим слухам люди не привыкли, Говорят, что это выдумки и чушь… Мир проходит Переходный период, нравится кому-то или не нравится, но «по-прежнему» уже никогда не вернётся! Те (жиды, по-другому и не назвать, про евреев скажем отдельно), в России, как публицист Эдуард Тополь и депутат тогдашней Госдумы Леонид Радзиховский, кто в таком уже далёком 98-м году писали: «мы получили реальную власть в этой стране», а другой озаглавил одну из своих статей на эту тему так: «Еврейское счастье», а другую, не мудрствуя лукаво, и вовсе назвал «Еврейская революция», аккурат и есть та самая иудобританская 5-я колонна, лондонградцы, про которую Путин сказал, что они как мальчиши-плохиши за банку варенья и корзину печенья прОдали Родину.