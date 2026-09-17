Филиал Российского этнографического музея открыли на Сахалине

В Южно-Сахалинске открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Новый музейный комплекс «Сахалин» стал единственным региональным подразделением одного из крупнейших этнографических музеев мира.
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