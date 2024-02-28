Гендиректор завода «Купол» Зиятдинов: началась глубокая модернизация ЗРК «Тор»

Российские инженеры начали глубокую модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор». Военные получат перспективное вооружение малой дальности, сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».
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