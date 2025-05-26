Три года назад после зачистки девятиэтажки в Мариуполе от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в логове противника были обнаружены документы НАТО и ловушка — бронежилет, под которым была спрятана граната без чеки.
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