Костромская область, конец апреля - начало мая

небольшие лесные речки всегда бурные и извилистые весной, вода в них прозрачнейшая, хоть и кажется почти черной в основном, это из-за особенностей дна и яркого света но в любом случае подобные весенние пейзажи всегда радуют и поднимают настроение) особенно, если день выдается теплым и солнечным.
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