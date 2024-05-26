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Костромская область, конец апреля - начало мая

Костромская область, конец апреля - начало мая

небольшие лесные речки всегда бурные и извилистые весной, вода в них прозрачнейшая, хоть и кажется почти черной в основном, это из-за особенностей дна и яркого света но в любом случае подобные весенние пейзажи всегда радуют и поднимают настроение) особенно, если день выдается теплым и солнечным.

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