В России ожидается рост зарплат

Рост заработных плат в России будет продолжаться в текущем и следующем годах. Об этом сообщила руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова и другие эксперты.
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