Свердловские полицейские исполнили мечту 8-летних братьев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января, ФедералПресс. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области в рамках Всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний» посетили семью из Екатеринбурга, в которой подрастают два 8-летних брата-близнеца Константин и Доминик.