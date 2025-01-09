Свердловские полицейские исполнили мечту 8-летних братьев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января, ФедералПресс. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области в рамках Всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний» посетили семью из Екатеринбурга, в которой подрастают два 8-летних брата-близнеца Константин и Доминик.
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