Депутат Нилов: $6 млрд от покупок цветов на 8 Марта в РФ фактически ушли в ВСУ

ЯМ

Янина Митусова

А в наших теплицах нельзя выращивать весенние цветы?! И рабочие места появятся и цены будут приемлемые. Может хватит уже бездумно торговать с Западом, который снабжает ВСУ оружием?! Что есть такого, чего не может сделать русский человек?! Нужно просто « соображалку» включить. Мы на подоконниках выращиваем и цветы и рассаду и на кой нам эта Голландия? Их тюльпаны к вечеру 8 марта « загибаются», а 9 отправляются на помойку.