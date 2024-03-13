Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    А что там редрекать?он и так стоит 90 рублей...В БКС предрекли д...
  • В В
    Странный министр. Точно не патриот, холуй западный.Министр спорта Ма...
  • Анфиса Иванова
    Вы правы!, - нет ДРУЗЕЙ  в этом мире под названием США  ! Они по определению там быть не могут - это страна троглодит...AP: Трамп набрал ...

Депутат Нилов: $6 млрд от покупок цветов на 8 Марта в РФ фактически ушли в ВСУ

Депутат Нилов: $6 млрд от покупок цветов на 8 Марта в РФ фактически ушли в ВСУ

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов на пленарном заседании заявил, что $6 млрд в результате покупок цветов на 8 Марта в России "утекли" в Нидерланды, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЯМ
Янина Митусова
А в наших теплицах нельзя выращивать весенние цветы?! И рабочие места появятся и цены будут приемлемые. Может хватит уже бездумно торговать с Западом, который снабжает ВСУ оружием?! Что есть такого, чего не может сделать русский человек?! Нужно просто « соображалку» включить. Мы на подоконниках выращиваем и цветы и рассаду и на кой нам эта Голландия? Их тюльпаны к вечеру 8 марта « загибаются», а 9 отправляются на помойку.
Ответить
18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Увы, мы продолжаем жить по правилам торгашей, которые после 90х наконец то захватили власть в России! А при капитализьме - свои правила! вот по ним мы и живем... продолжаем теперь жить! И разделение рынков мирового производства (цветов), и рынков их сбыта (и Россия в том числе) - так сразу не отменить. Увы и ах!.. реалии жизни...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх