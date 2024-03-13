Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов на пленарном заседании заявил, что $6 млрд в результате покупок цветов на 8 Марта в России "утекли" в Нидерланды, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Депутат Нилов: $6 млрд от покупок цветов на 8 Марта в РФ фактически ушли в ВСУ
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
А в наших теплицах нельзя выращивать весенние цветы?! И рабочие места появятся и цены будут приемлемые. Может хватит уже бездумно торговать с Западом, который снабжает ВСУ оружием?! Что есть такого, чего не может сделать русский человек?! Нужно просто « соображалку» включить. Мы на подоконниках выращиваем и цветы и рассаду и на кой нам эта Голландия? Их тюльпаны к вечеру 8 марта « загибаются», а 9 отправляются на помойку.
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18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Увы, мы продолжаем жить по правилам торгашей, которые после 90х наконец то захватили власть в России! А при капитализьме - свои правила! вот по ним мы и живем... продолжаем теперь жить! И разделение рынков мирового производства (цветов), и рынков их сбыта (и Россия в том числе) - так сразу не отменить. Увы и ах!.. реалии жизни...
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17 час.
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