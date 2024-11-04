«Главный риск»: в прессе все чаще говорят о возможности гражданской войны в США Евгения КомароваАмериканские СМИ и спецслужбы всерьез обеспокоены тем, что результаты предстоящих выборов могут привести к масштабным внутренним конфликтам в США.