«Главный риск»: в прессе все чаще говорят о возможности гражданской войны в США Евгения КомароваАмериканские СМИ и спецслужбы всерьез обеспокоены тем, что результаты предстоящих выборов могут привести к масштабным внутренним конфликтам в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии