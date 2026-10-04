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Россиянин чуть не нарвался на серьезный срок из-за чемодана с колбасой и рыбой

Россиянин чуть не нарвался на серьезный срок из-за чемодана с колбасой и рыбой

Житель из Хабаровска едва не получил тюремный срок в Таиланде из-за провоза более пяти килограммов запрещенных продуктов .

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