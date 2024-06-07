Disney представила новый постер “Короля Льва” в честь 30-летнего юбилея мультфи...

Disney представила новый постер “Короля Льва” в честь 30-летнего юбилея мультфильмаВ этом году легендарный мультфильм “Король Лев” отмечает свой 30-летний юбилей: в честь этого события компания Disney поделилась новым постером мультфильма.
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