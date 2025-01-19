Степанов: ВС РФ могли уничтожить американцев при ударе по КБ "Луч" в Киеве

Удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) "Луч" в Киеве мог уничтожить иностранных специалистов, занимающихся обслуживанием западного вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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