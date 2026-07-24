Татары, платите контрибуцию за иго Цитата из интернета: «Тартария и Русь это 2 разныхобъединения дажэ на генетическом уровне Очередная сказка для опровдания масковской экспансии, и узаконивание окупированой теретории как исконо (русской) Вредоносная дурь вызывающая эйфорию величия и вседозволиности у агресора и ненависть у парабащеных Имено на этом стояля ,стоит и стоять русь будет пока не рассыпитса как песочный замок что удел всех империй построеных на превосходстве ,величии и лжи».