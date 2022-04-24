В Минобороны назвали цель второй фазы спецоперации на Украине.

С Украиной всё понятно,следующая Молдавия."Драх нах Вестен". ------------------------------------------------------------------------------------ ФОТО: Оборонное ведомство раскрыло, какие цели преследует Москва в ходе второй фазы спецоперации.
С Украиной всё понятно,следующая Молдавия."Драх нах Вестен". ------------------------------------------------------------------------------------ ФОТО: Оборонное ведомство раскрыло, какие цели преследует Москва в ходе второй фазы спецоперации.
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