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Аналитик Шаповалов — о Звинчуке: Черногория выполняла поручение США или Британии

Аналитик Шаповалов — о Звинчуке: Черногория выполняла поручение США или Британии

Задержание руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука — не простая случайность, а спецоперация, в рамках которой черногорские власти выполняли поручение спецслужб ведущих западных стран: Британии или Соединённых Штатов.

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