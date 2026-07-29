Юрист Султанов: молодым семьям положена субсидия в 35% стоимости жилья

В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, а если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.