Employees of the US Secret Service from Trump's security went on a special mission to Ukraine

Employees of the United States Secret Service (USSS), engaged in the protection of the country's top officials and their family members, traveled to Ukraine with a special task concerning the study of methods of using unmanned aerial vehicles.
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