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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 1 октября

Какой сегодня праздник: 1 октября

Сегодня, 1 октябрь, отмечается Всемирный день вегана.  Поздравляя знакомых, отказавшихся от употребления в пищу мяса, в этот день следует вспомнить, что веганство - это особая разновидность вегетарианства.

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