Какой сегодня праздник: 1 октября

Сегодня, 1 октябрь, отмечается Всемирный день вегана. Поздравляя знакомых, отказавшихся от употребления в пищу мяса, в этот день следует вспомнить, что веганство - это особая разновидность вегетарианства.
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