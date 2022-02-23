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ЦСКА объявил о подписании контракта с Кевином Пангосом

Московский ЦСКА на официальном сайте клуба объявил о подписании долгосрочного контракта с разыгрывающим защитником Кевином Пангосом (29 лет, 185 см).

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