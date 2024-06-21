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На Ильском НПЗ потушили пожар

На Ильском НПЗ потушили пожар

Пожар потушили, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперштаба Краснодарского края. Там рассказали, что в ночное время в службу ЕДДС Северского района поступили сведения о падении беспилотника на территории Ильского НПЗ.

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