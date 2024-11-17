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"Финальная схватка! ВС России перерезают снабжение ВСУ под Купянском. Украина бросает резервы под Курск." Последние новости СВО 17 ноября 2024 года

"Финальная схватка! ВС России перерезают снабжение ВСУ под Купянском. Украина бросает резервы под Курск." Последние новости СВО 17 ноября 2024 года

Генеральный штаб украинской армии умоляет Зеленского прекратить боевые действия в русском приграничье, но получает отказ.

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