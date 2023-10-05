Единственный в Удмуртии аппарат локальной криотерапии поступил в медучреждение Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Современный аппарат локальной криотерапии, предназначенный для лечения холодным воздухом, поступил в Консультативно-диагностический центр Минздрава Удмуртии (Ижевск, улица Свободы, 228).
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