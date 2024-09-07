Главе ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела о похищении ребенка в Краснодарском крае

В Краснодаре семейная пара попыталась похитить чужого ребёнка, применив к нему насилие. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка (пп.
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