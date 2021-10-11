Нью Информ

1 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Душенков
    Не подмажешь - не поедешь, а масло (пальмовое) ему искать не надоВячеслав Володин ...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Как надоела его пустая болтовня. Всё его окружение делает вид что слушает, но ничего не делает. А король-то голый!Путин поднял вопр...
  • АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
    ЭТО НЕ ВЫБОРЫ, ЭТО ПРЯМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ...Вячеслав Володин ...

Игроки сборной России спели песню в честь Карпина после победы над Словенией

Игроки сборной России спели песню в честь Карпина после победы над Словенией

В минувшем матче россияне одержали верх над словенцами, обыграв их на выезде со счетом 2:1. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум вторую строчку в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира — 2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх