Игроки сборной России спели песню в честь Карпина после победы над Словенией

В минувшем матче россияне одержали верх над словенцами, обыграв их на выезде со счетом 2:1. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум вторую строчку в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира — 2022.