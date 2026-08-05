Новозыбков: 67-летний мужчина арестован за убийство сына

Мужчина нанес сыну восемь ножевых ранений в ходе ссоры, от травм потерпевший скончался на месте.Новозыбковская межрайонная прокуратура добилась заключения под стражу для 67-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного сына (ч.
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