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В МВД ДНР показали уничтожение укрытий боевиков в цеховом комплексе завода «Азовсталь»

В МВД ДНР показали уничтожение укрытий боевиков в цеховом комплексе завода «Азовсталь»

Министерство внутренних дел ДНР демонстрирует ролик с процессом уничтожения боевиков радикальных националистических формирований, засевших на территории комбината «Азовсталь».

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