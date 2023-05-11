Аргументы и Факты

48 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Хочется верить что на этом заседании будет сказано, что в случае гибели россиян от английских ракет - начнут гибнуть ...Москва запросила ...
  • Ната
    Тьфу, мразота!Лидер «Би-2» назв...
  • Михаил Новиков
    Место в которое обещают принести " демократию " в скором времени всегда превращается в ад!Кандидат в презид...

FT: встрече министров обороны КНР и США мешают санкции против Ли Шанфу

FT: встрече министров обороны КНР и США мешают санкции против Ли Шанфу

Встреча министра обороны КНР Ли Шанфу и главы Пентагона Ллойда Остина, которую пытаются организовать Соединенные Штаты, маловероятна, поскольку руководитель китайского военного ведомства находится под американскими санкциями, пишет Financial Times.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх