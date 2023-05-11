FT: встрече министров обороны КНР и США мешают санкции против Ли Шанфу

Аргументы и Факты

Встреча министра обороны КНР Ли Шанфу и главы Пентагона Ллойда Остина, которую пытаются организовать Соединенные Штаты, маловероятна, поскольку руководитель китайского военного ведомства находится под американскими санкциями, пишет Financial Times.