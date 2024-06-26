Одной из главных целей боевиков в Дербенте был священник. Почему они решили с ним расправиться?

«Известия»: протоиерей храма в Дербенте был одной из главных целей боевиковПротоиерей РПЦ Николай КотельниковМахачкалинская епархия РПЦ Газета «Известия» сообщила, что убитый террористами в Дербенте настоятель храма Николай Котельников был одной из главных целей боевиков.