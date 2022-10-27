В Екатеринбурге мужчина ограбил компанию на 6.5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 Железнодорожного района совместно с коллегами из городского УМВД разыскали и задержали фигуранта уголовного дела о краже, произошедшей в августе этого года в офисе одной из городских компаний.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 Железнодорожного района совместно с коллегами из городского УМВД разыскали и задержали фигуранта уголовного дела о краже, произошедшей в августе этого года в офисе одной из городских компаний.
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