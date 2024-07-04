Систем ПВО не будет: стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США Стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 2,35 миллиарда долларов.
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Систем ПВО не будет: стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США Стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 2,35 миллиарда долларов.
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