Православные верующие 12 апреля вспоминают святителя Софрония, епископа Иркутского и всея Сибири, а в народном календаре этот день назван по имени преподобного Иоанна Лествичника.
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Православные верующие 12 апреля вспоминают святителя Софрония, епископа Иркутского и всея Сибири, а в народном календаре этот день назван по имени преподобного Иоанна Лествичника.