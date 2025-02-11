Шольц: необходимо предотвратить бесконечное наращивание вооружений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости предотвратить "бесконечное наращивание вооружений". Соответствующее заявление он сделал, выступая на мероприятии в немецком городе Котбусе, сообщает агентство DPA.
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