В Нижегородской области пропал 65-летний пенсионер

65-летний пенсионер пропал в Борском районе. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. По информации организаторов поисков, 65-летний Виталий Павлович Баринов 2 июля, в пятницу, ушел из дома в деревне Никиткино Борского района.