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В Нижегородской области пропал 65-летний пенсионер

В Нижегородской области пропал 65-летний пенсионер

65-летний пенсионер пропал в Борском районе. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.   По информации организаторов поисков, 65-летний Виталий Павлович Баринов 2 июля, в пятницу, ушел из дома в деревне Никиткино Борского района.

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