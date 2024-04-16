Боррель объяснил Зеленскому, почему США и Британия не могут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем

Соединённые Штаты и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине, как это произошло несколько дней назад в Израиле, поскольку на территории Украины нет военных баз США или Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии