Правосудие как «публичная услуга»: а соответствует ли цена качеству?

После внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения размера государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и арбитражных судах , было написано немало гневных комментариев на тему того, не ограничивает ли это доступ к правосудию.
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