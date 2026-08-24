Правосудие как «публичная услуга»: а соответствует ли цена качеству?

После внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения размера государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и арбитражных судах , было написано немало гневных комментариев на тему того, не ограничивает ли это доступ к правосудию.