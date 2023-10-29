Китайская YMTC наладила поставки 232-слойной QLC 3D NAND раньше всех, и американские санкции ей не помешалиЕщё в ноябре прошлого года китайская компания YMTC объявила о начале массового производства 232-слойной памяти типа QLC 3D NAND, опередив конкурентов типа Kioxia и SK hynix.